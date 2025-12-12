Language
    बैंकॉक से अमृतसर आया यात्री अरेस्ट, अपने साथ लाया 3 किलो गांजा, कस्टम विभाग ने किया अरेस्ट

    By Satish Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैंकॉक से थाई लायन एयरलाइंस की उड़ान से पहुंचे एक यात्री से 3 किलो गांजा बरामद किया गया। कस्टम ...और पढ़ें

    बैंकॉक से आए यात्री से जब्त गांजा।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पर कस्टम विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। बैंकॉक से अमृतसर पहुंचे एक यात्री से 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में कस्टम टीम ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    कस्टम अधिकारियों के अनुसार, उन्हें पहले से जानकारी मिली थी कि एक यात्री नशीला पदार्थ लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है। इसी के चलते कस्टम की टीम को एयरपोर्ट पर पहले से तैनात कर दिया गया था। फ्लाइट के लैंड होते ही संदिग्ध यात्री को रोका गया और उसके सामान की गहन जांच की गई। जांच के दौरान उसके बैग से 3 किलो गांजा बरामद हुआ।

    गांजे की कीमत 3.06 करोड़

    बरामद किए गए गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3.06 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि आरोपी यह नशा कहां से लेकर आया था और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था।

    फिलहाल कस्टम विभाग ने आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। विभाग का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।