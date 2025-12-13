Language
    अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, कुआलालंपुर से आई उड़ान से 11.49 लाख की अवैध सिगरेट जब्त

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:17 AM (IST)

    अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कुआलालंपुर से आई एक उड़ान में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.49 लाख रुपये की अवैध सिगरेट जब्त की हैं। यह कार्रवाई कस्टम्स ...और पढ़ें

    अमृतसर एयरपोर्ट पर जब्त सिगरेट।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर । अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कस्टम विभाग ने कुआलालंपुर से अवैध रूप से लाई जा रही सिगरेट को जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार एयर एशिया की उड़ान संख्या AK94 से आए दो यात्रियों से ये खेप जब्त की गई है।

    कस्टम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रोफाइलिंग और पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर दोनों यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। विमान के उतरते ही संदेह के आधार पर यात्रियों को जांच के लिए रोका गया।

    जब उनके बैग और अन्य सामान की गहन तलाशी ली गई, तो उसमें से कुल 67,600 सिगरेट स्टिक बरामद की गईं। तस्करों ने सिगरेटों को बेहद शातिर तरीके से बैग के अलग-अलग हिस्सों और अन्य सामान में छिपाकर रखा था, ताकि कस्टम जांच से बचा जा सके।

    इंटरनेशनल मार्किट वेल्यू 11.49 लाख

    बरामद सिगरेटों की अनुमानित इंटरनेशनल बाजार में कीमत करीब 11.49 लाख रुपये आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि उक्त सिगरेटें बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत लाई जा रही थीं, जो कस्टम अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। कस्टम्स विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी खेप को जब्त कर लिया है।

    यात्रियों से पूछताछ जारी

    कस्टम्स अधिकारियों ने बताया कि दोनों यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस तस्करी के पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है और क्या इससे पहले भी इसी तरह की खेप भारत लाई गई है।