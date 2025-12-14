Language
    अमृतसर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई, निगम अधिकारियों ने गंदगी फैलाने के 7 चालान कटे

    By Satish Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    अमृतसर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम अधिकारियों ने कार्रवाई की और गंदगी फैलाने के 7 चालान काटे। इस अभियान का उद्देश्य शहर को प्लास्टिक मुक्त ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमृतसर में अतिरिक्त कमिश्नर सुरिंदर सिंह कार्रवाई करते हुए।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक व गंदगी के खिलाफ कार्रवाई की है। अतिरिक्त कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने रविवार सुबह कोर्ट रोड में जाकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर ज्ञानी टी स्टाल, बेकवेल बेकरी, बब्बी दा ढाबा के नजदीक गंदगी के ढेर दिखाई दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अतिरिक्त कमिश्नर ने सेहत विभाग की टीम को हिदायतेें देते हुए गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने को लेकर इलाके में 7 चालान कटवाए। अधिकारियों से कहा कि गंदगी फैलाने वालों के ज्यादा से ज्यादा चालान काटे जाएं। इसकी उन्हें रोजाना रिपोर्ट सबमिट की जाए। ऐसा नहीं करने की सूरत में संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    सुरिंदर सिंह ने कहा कि कोर्ट रोड प्रमुख इलाका है, जहां भारी आवाजाही रहती है। वहीं दुकानदारों की तरफ से सड़क पर गंदगी फैलाने से शहर की छवि खराब होती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें वह लगातार फील्ड में निकल कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते रहेंगे।

    उन्होंने विभाग के अफसरों को निर्देश दिए कि वह दुकानदारों, रेहड़ी फड़ी वालों को सफाई व्यवस्था बनाने को लेकर जागरुक करें। वहीं उल्लंघना करने पर चालान काटे जाएं। इसके लिए सभी अफसरों को बकायदा पत्र भी जारी कर दिया गया है। निगम की तरफ से अभी तक गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के करीब 2 हजार चालान काटे जा चुके हैं।