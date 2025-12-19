Language
    अमृतसर में साढ़े चार किलो हेरोइन और पिस्तौल के साथ तीन गिरफ्तार

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    अमृतसर में पुलिस ने नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे 4.5 किलोग्राम हेरोइन और एक .30 बोर की पिस्तौल बरामद ह

    अमृतसर में साढ़े चार किलो हेरोइन और पिस्तौल के साथ तीन गिरफ्तार (File Photo)


    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पुलिस ने सीमा पार से नशा तस्करी से जुड़े एक गिरोह का राजफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 4.5 किलोग्राम हेरोइन और एक .30 बोर की पिस्तौल बरामद हुई है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित इंटरनेट मीडिया से विदेश बैठे एक हैंडलर के संपर्क में थे।

    उसके निर्देश पर हेरोइन और हथियारों की खेप सप्लाई करने का काम करते थे। सीपी ने बताया कि सबसे पहले गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी को 1.5 किलोग्राम हेरोइन और एक .30 बोर पिस्तौल के साथ काबू किया गया। पूछताछ में उसने अपने दो अन्य साथियों के नाम उजागर किए, जिसके बाद पुलिस ने तिलक और दलजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया।

     