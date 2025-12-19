अमृतसर में साढ़े चार किलो हेरोइन और पिस्तौल के साथ तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पुलिस ने सीमा पार से नशा तस्करी से जुड़े एक गिरोह का राजफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 4.5 किलोग्राम हेरोइन और एक .30 बोर की पिस्तौल बरामद हुई है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित इंटरनेट मीडिया से विदेश बैठे एक हैंडलर के संपर्क में थे।

उसके निर्देश पर हेरोइन और हथियारों की खेप सप्लाई करने का काम करते थे। सीपी ने बताया कि सबसे पहले गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी को 1.5 किलोग्राम हेरोइन और एक .30 बोर पिस्तौल के साथ काबू किया गया। पूछताछ में उसने अपने दो अन्य साथियों के नाम उजागर किए, जिसके बाद पुलिस ने तिलक और दलजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया।