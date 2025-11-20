अमृतपाल ने फिर खटखटाया अदालत का दरवाजा, संसद सत्र में शामिल होने के लिए मांगी पैरोल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। ‘वारिस पंजाब दे’ प्रमुख एवं खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह ने बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी अस्थायी रिहाई/पैरोल की मांग की है।

यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिका में अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 15 के प्रविधान के अनुसार अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें एक से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होना है।