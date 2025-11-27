'पैरोल रोकने पर सिखों से भेदभाव साबित...', सांसद अमृतपाल की जमानत को लेकर बोले अकाल तख्त जत्थेदार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। खडूर साहिब से सांसद व खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पैरोल पर पंजाब सरकार की तरफ से इनकार करने पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारों को कानून अधिकार देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय सरकार के समक्ष बंदी सिखों को रिहा करने की भी मांग रखी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की बैठक के समय गोल्डन टेंपल पहुंचे ज्ञानी कुलदीप सिंहगड़गज ने कहा कि किसी के भी कानूनी हकों को रोकना नहीं चाहिए और वे देने चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानून तो सभी के लिए बराबर है। अगर सांसद अमृतपाल सिंह का कानूनी हक है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। कानून सभी को बराबर देखता है तो सरकारों को भी सभी को बराबर देखना चाहिए।गौरतलब है कि सांसद अमृतपाल सिंह की तरफ से लोकसभा सांसद की शीतकालीन सत्र का हिस्सा बनने केलिए पैरोल की मांग की गई थी।

लेकिन, अमृतसर डीसी की तरफ से सुरक्षा का हवाला देते हुएऐसा करने से मना कर दिया गया है। बंदी सिखों को रिहा किया जाना चाहिएज्ञानी गड़गजने कहा कि सरकार पंजाब व सिखों के साथ भेदभाव करती आई है।