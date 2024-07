Amritpal Singh: 'लोगों से मिलने की दी जाए अनुमति', शपथ लेने के बाद अमृतपाल के माता-पिता ने की सरकार से ये मांगें

— ANI (@ANI) July 5, 2024

अमृतपाल के शपथ लेने पर उनकी मां बलविंदर कौर की प्रतिक्रिया सामने आई है। बलविंदर कौर ने कहा कि इस अवसर पर मैं सभी समर्थकों को बधाई देती हूं।

उन्हें (अमृतपाल) लोकसभा सांसद के रूप में अन्य सांसदों के साथ शपथ लेने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।उनके लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने से समर्थक काफी खुश हैं। मैं सरकार से अमृतपाल को जेल से रिहा करने का अनुरोध करती हूं।

'Waris Punjab De' Chief and independent MP from Khadoor Sahib Lok Sabha seat Amritpal Singh's father, Tarsem Singh says, "We have not been briefed about the information that he has reached here or not (from Dibrugarh jail)... This is a matter of joy for the voters…