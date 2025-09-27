अमृतसर में नेत्र विशेषज्ञों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 1800 डॉक्टर शामिल, बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया 10 लाख का योगदान

अमृतसर में ऑल इंडिया सोसाइटी ऑफ आई सर्जन्स की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें देशभर से 1800 नेत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने नेत्र विशेषज्ञों को मानवता की सेवा करने वाला बताया। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। कांफ्रेंस में बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये का योगदान दिया गया।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। ऑल इंडिया सोसाइटी आफ आई सर्जन्स की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ अमृतसर में हुआ। तीन दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देशभर से करीब 1800 नेत्र विशेषज्ञ शामिल हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री और स्वयं प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉ. बलबीर सिंह ने विशेष तौर पर शामिल हुए।

कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि नेत्र विशेषज्ञ न केवल रोगियों की आंखों की रोशनी बचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि अपनी सेवाओं से मानवता की भी बड़ी सेवा कर रहे हैं। अमृतसर की धरती को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहां कई विश्व-प्रसिद्ध डॉक्टर पैदा हुए हैं। आज देशभर के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी पेशेवर दक्षता को और ऊंचा उठाने के उद्देश्य से इस पवित्र भूमि पर इकट्ठा हुए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन में पंजाब सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य के हर नागरिक को बेहतर इलाज की सुविधाएं समय पर मिलें और इसके लिए बुनियादी ढांचे को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।

इस अवसर पर आल इंडिया सोसाइटी ऑफ आई सर्जन्स ने पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 10 लाख रुपये का योगदान दिया। इस सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें ऐसे नेक कार्यों में चिकित्सकों का भविष्य में भी साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि जब समाज के सभी वर्ग मिलकर आगे बढ़ते हैं, तभी राज्य और देश को मजबूती मिलती है।