    अमृतसर में धरी रह गई ISI की खतरनाक साजिश, पुलिस ने 2 AK-47 के साथ पिस्तौल और 300 कारतूसों का जखीरा किया बरामद

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:45 PM (IST)

    अमृतसर देहात पुलिस ने आईएसआई द्वारा भेजे गए हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है, जिसमें दो एके 47 राइफल, एक पिस्तौल और लगभग तीन सौ कारतूस शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि भारत-पाकिस्तान सीमा के पास गांव कोनवाल में हथियार छिपाए गए हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पिछले महीने भी पुलिस ने एके-47 और ग्रेनेड बरामद किए थे।

    दो एके 47, एक पिस्तौल और तीन सौ कारतूस बरामद (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ की तरफ से भेजे गए हथियारों की बड़ी खेप मंगलवार की शाम बरामद की है। पता चला है कि हथियारों की खेप में इस बार दो एके 47 राइफल, एक पिस्तौल और तीन सौ के करीब कारतूस शामिल हैं।

    पुलिस पता लगाने में लगी है कि यह खेप किन तस्करों द्वारा उठाने के लिए पहुंचना था। पुलिस को सूचना मिली थी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित रमदास थाने के अधीन पड़ते गांव कोनवाल में पड़ती धुस्सीी के पास हथियार छिपाकर रखे हैं।

    इसी आधार पर पुलिस ने सर्च करते हुए हथियारों की यह खेप बरामद कर ली। पुलिस आरोपितों की पहचान करने में जुटी है। पता चला है कि पाक ड्रोन ने तीन से चार बार चक्कर लगाकर इस खेप को भारतीय हद में गिराया है।

    पिछले महीने भी पुलिस द्वारा तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर एके-47 और ग्रेनेड बरामद किए जा चुके है।

     