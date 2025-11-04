अमृतसर में धरी रह गई ISI की खतरनाक साजिश, पुलिस ने 2 AK-47 के साथ पिस्तौल और 300 कारतूसों का जखीरा किया बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ की तरफ से भेजे गए हथियारों की बड़ी खेप मंगलवार की शाम बरामद की है। पता चला है कि हथियारों की खेप में इस बार दो एके 47 राइफल, एक पिस्तौल और तीन सौ के करीब कारतूस शामिल हैं।

पुलिस पता लगाने में लगी है कि यह खेप किन तस्करों द्वारा उठाने के लिए पहुंचना था। पुलिस को सूचना मिली थी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित रमदास थाने के अधीन पड़ते गांव कोनवाल में पड़ती धुस्सीी के पास हथियार छिपाकर रखे हैं।

इसी आधार पर पुलिस ने सर्च करते हुए हथियारों की यह खेप बरामद कर ली। पुलिस आरोपितों की पहचान करने में जुटी है। पता चला है कि पाक ड्रोन ने तीन से चार बार चक्कर लगाकर इस खेप को भारतीय हद में गिराया है।