अकाली दल का दावा- 2027 में बनाएंगे सरकार; अजनाला रैली में सुखबीर बादल ने उम्मीदवार का किया एलान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा एलान किया है। अजनाला के पास आयोजित 'पंजाब बचाओ रैली' के दौरान उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जोध सिंह समरा को अजनाला विधानसभा हलके से पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही अकाली दल ने क्षेत्र में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है।

रैली को संबोधित करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले बोले। उन्होंने पंजाब में चल रहे अवैध रेत खनन की केंद्रीय एजेंसियों से स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई। अकाली दल प्रमुख ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार एक संगठित माफिया की तरह चलाया जा रहा है और इससे इकट्ठा होने वाला पैसा सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जा रहा है।