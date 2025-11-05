Language
    शराब पीकर श्री हरिमंदिर साहिब के बाहर पहुंचा करनाल का युवक, सेवादारों ने पकड़ा

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के बाहर एक युवक ने नशे में हंगामा किया। हरियाणा के करनाल का रहने वाला यह युवक शराब पीकर परिसर के मुख्य द्वार तक पहुँच गया था। सेवादारों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि वह शराब पीता है और कृपाण पहनकर भी शराब का सेवन करता है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

    नशे में धुत युवक ने श्री हरिमंदिर साहिब के बाहर किया हंगामा।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री हरिमंदिर साहिब के बाहर मंगलवार देर रात उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक शराब के नशे में धुत होकर परिसर के मुख्य द्वार के नजदीक पहुंच गया। सेवादारों ने युवक की हरकतों पर तुरंत ध्यान दिया और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि युवक हरियाणा के करनाल जिले का रहने वाला है और अमृतसर घूमने आया था।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक नशे की हालत में स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब की तरफ बढ़ रहा था। वह ऊँची आवाज़ में बोल रहा था और सही से चल नहीं पा रहा था। सेवादारों ने उसे रोका तो उसने उनसे बहस शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख आसपास के अन्य सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर उसे काबू किया।

    युवक ने खुद को गुरसिख बताया। उसने यह बात स्वीकार की कि वह शराब पीता है। कृपाण पहनकर भी शराब पीता है जिसे वीडियो बनानी है वह बना ले।
    श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास हमेशा सख्त अनुशासन और मर्यादा का पालन किया जाता है।

    नशे की हालत में परिसर के पास पहुंचना गंभीर अपमान माना जाता है। सेवादारों ने युवक को पकड़कर त्वरित कार्रवाई की और उसे सुरक्षा कक्ष में ले जाकर शांत किया। बाद में सूचना मिलने पर लंगर हाल के पास मौजूद पुलिस चौकी से पुलिस कर्मी भी पहुंच गए। पुलिस ने युवक का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया इसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है पुलिस के अनुसार यह युवक करनाल का रहने वाला है और पिछले कुछ दिनों से अमृतसर में अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था।

    यह पहली बार नहीं है जब नशे में धुत कोई व्यक्ति हरिमंदिर साहिब के बाहर पहुंचा हो। पिछले वर्ष भी एक युवक को नशे की हालत में परिक्रमा मार्ग के पास से पकड़ा गया था। उस समय भी सेवादारों ने उसे पुलिस के हवाले किया था। एसजीपीसी ने तब से ही सुरक्षा बढ़ाने और ऐसे लोगों की जांच के लिए प्रवेश द्वारों पर सख्त निगरानी लगाने के निर्देश दिए थे।

