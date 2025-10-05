अमृतसर से विदेश में बैठे कुख्यात गैंग्सटर डोनी बल का गुर्गा गिरफ्तार, कब्जे से 45 बोर की पिस्तौल बरामद

अमृतसर में थाना खलचियां पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर डोनी बल के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक 45 बोर की पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है और यह जांच कर रही है कि वह डोनी के इशारे पर किसे निशाना बनाने वाला था। आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। विदेश बैठ कर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंग्सटर डोनी बल के गुर्गे को थाना खलचियां की पुलिस ने रविवार की तड़के गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 45 बोर की एक पिस्तौल बरामद की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एएसआई हरजीत सिंह ने बताया कि आरोपित के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। आरोपित के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पता लगाया जा रहा है कि आरोपित गुरभेज सिंह अब गैंग्सटर डोनी के इशारे पर किसे अपना निशाना बनाने वाला है।