    अमृतसर से विदेश में बैठे कुख्यात गैंग्सटर डोनी बल का गुर्गा गिरफ्तार, कब्जे से 45 बोर की पिस्तौल बरामद

    By naveen rajput Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    अमृतसर में थाना खलचियां पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर डोनी बल के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक 45 बोर की पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है और यह जांच कर रही है कि वह डोनी के इशारे पर किसे निशाना बनाने वाला था। आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

    विदेश बैठे कुख्यात गैंग्सटर डोनी बल का गुर्गा गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। विदेश बैठ कर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंग्सटर डोनी बल के गुर्गे को थाना खलचियां की पुलिस ने रविवार की तड़के गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 45 बोर की एक पिस्तौल बरामद की गई है।

    एएसआई हरजीत सिंह ने बताया कि आरोपित के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। आरोपित के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पता लगाया जा रहा है कि आरोपित गुरभेज सिंह अब गैंग्सटर डोनी के इशारे पर किसे अपना निशाना बनाने वाला है।

    बता दें कि पुलिस को इतलाह मिली थी कि चणनके गांव निवासी गुरभेज सिंह उर्फ भेजा पिछले कुछ महीनों से डोनी बल के इशारे पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने रास्ते में नाकाबंदी कर उसे कार में आते धर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 45 बोर की पिस्तौल बरामद की गई है।