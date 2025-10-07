पाकिस्तान से हथियार लाते समय अमृतसर के खेतों में क्रैश हुआ ड्रोन, पुलिस को चल गया पता; पूछताछ में आरोपियों खोले राज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान से हथियारों और नशे की खेप लाने वाला छोटा ड्रोन कुछ दिन पहले हवा में क्षतिग्रस्त होकर भारत-पाक सीमा पर बने खेतों में गिर गया था। अमृतसर (देहात) पुलिस के स्पेशल सेल ने तीन आरोपितों की पूछताछ के बाद सोमवार दोपहर उसे बरामद कर लिया।

आरोपितों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अन्य धाराएं जोड़ दी गई हैं। एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों ने पूछताछ में कई राज खोले हैं, जिन पर जांच की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि स्पेशल सेल की पुलिस ने सराय अमानत खां निवासी करणबीर सिंह, चीमां कलां गांव निवासी हुसनदीप सिंह, साहिलप्रीत सिंह को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था।

आरोपितों के कब्जे से दो ग्लाक पिस्तौल, 532 ग्राम अफीम, एक बाइक और चार मोबाइल बरामद किए थे। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तानी तस्करों के साथ वाट्सएप से वह संपर्क में थे।

पाकिस्तीन तस्कर ड्रोन के मार्फत यहां हेरोइन और हथियारों की खेप ठिकाने लगा रहे हैं। घटना वाले दिन ड्रोन द्वारा अलग-अलग समय में दो पिस्तौल भेजे गए थे। उसी समय पाकिस्तानी ड्रोन हवा में क्षतिग्रस्त होकर वहीं खेतों में गिर गया। हथियार सुरक्षित ठिकाने लगाते समय उन्होंने ड्रोन को भी वहीं सुरक्षित ठिकाने लगा दिया था।