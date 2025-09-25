Language
    पाकिस्तान से ड्रोन से अमृतसर भेजी गई 6 किलो हेरोइन, पुलिस ने आरोपी तस्कर को किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:51 PM (IST)

    अमृतसर में पुलिस ने हेरोइन सप्लाई (Heroin smuggling) करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके पास से छह किलो हेरोइन बिना नंबर की बाइक और एक मोबाइल बरामद हुआ है। एसएसपी मनिंदर सिंह के अनुसार गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

    ड्रोन से आई छह किलो हेरोइन सहित तस्कर गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छह किलो हेरोइन, बिना नंबर की बाइक और एक मोबाइल बरामद किया है।

    एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। पकड़े गए आरोपित की पहचान तरनतारन के गांव नारली निवासी जोबनप्रीत सिंह के रूप में हुई है।

    सब इंस्पेक्टर राजबीर सिंह ने बताया कि आरोपित बिना नंबर की बाइक पर आ रहा तो नाके पर गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके बैग से छह किलो हेरोइन बरामद की गई।

    पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया है कि वह पिछले एक साल से पाकिस्तानी तस्करों के साथ वॉट्सऐप से संपर्क में था। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि उक्त आरोपित इससे पहले कितनी बार हेरोइन मंगवा चुका है।

    आरोपित ने स्वीकार किया है कि उक्त खेप पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन से कुछ दिन पहले अटारी सेक्टर में गिराई थी। अब वह इसे ठिकाने लगाने जा रहा था।

