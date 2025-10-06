Language
    Amritsar News: बस की छत पर बैठे थे 30 लोग, अचानक लेंटर से टकरा गए; तीन की दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:34 PM (IST)

    अमृतसर में एक निजी कंपनी की बस की छत पर बैठे यात्री बीआरटीएस स्टेशन के लेंटर से टकरा गए जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और छह घायल हो गए। हादसा तारांवाला पुल के पास हुआ जब बस बाबा बुड्ढा साहिब से अमृतसर बस अड्डे की ओर जा रही थी। भीड़ अधिक होने के कारण यात्री बस की छत पर बैठे थे।

    Amritsar News: बस की छत पर बैठने से हादसा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। एक निजी कंपनी बस की छत पर बैठी सवारियां बीआरटीएस स्टेशन के लेंटर से टकरा गईं। सोमवार रात हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और छह लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद आरोपित चालक बस छोड़कर फरार हो गया।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एसीपी शीतल सिंह ने बताया कि बस को कब्जे में लेकर घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बादशाह कंपनी की बस सोमवार रात आठ बजे धार्मिक स्थल बाबा बुड्ढा साहिब से अमृतसर बस अड्डे की तरफ जा रही थी।

    भीड़ ज्यादा होने के कारण 25 से 30 सवारियां बस की छत पर भी बैठीं थी। अमृतसर शहर के तारांवाला पुल के पास पहुंचकर बस चालक यह भूल गया कि बस की छत पर भी सवारियां हैं। चालक तेज रफ्तार बस को बीआरटीएस लेन के भीतर बने लेंटर में ले गया।

    लेंटर की ऊंचाई बस की ऊंचाई से ज्यादा नहीं थी। इससे छत पर बैठी सवारियां लेंटर से जा टकराईं। इस हादसे में तीन सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई और छह सवारियां जख्मी हो गईं। समाचार लिखे जाने तक मरने वालों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी थी।