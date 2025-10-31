प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान जाएंगे 1796 श्रद्धालु, 4 नवंबर को रवाना होगा जत्था

संवाद सहयोगी, अमृतसर। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा भेजे जाने वाले जत्थे के लिए 1,796 श्रद्धालुओं को वीजा प्राप्त हुए हैं।

यह जत्था चार नवंबर को एसजीपीसी के मुख्य कार्यालय से पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। इसके प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस दौरान शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने अपने वीजा लगे पासपोर्ट एसजीपीसी कार्यालय से प्राप्त किए।

एसजीपीसी के सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि 1,802 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन को भेजे गए थे जिनमें दूतावास ने 1,796 श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया है। छह श्रद्धालुओं को दूतावास ने वीजा नहीं दिया।

सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि जत्थे की अगुआई एसजीपीसी के सदस्य गुरिंदर कौर कर रही हैं। इस अवसर पर एसजीपीसी के सुपरिंटेंडेंट निशान सिंह, इंचार्ज यात्रा पलविंदर सिंह, राम सिंह भिंडर मौजूद थे।