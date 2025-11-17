अमृतसर में आठ पिस्तौल के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार, गैंगस्टरों को करने थे सप्लाई
अमृतसर में पुलिस ने हथियारों और नशे के कारोबार में शामिल दस तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आठ पिस्तौल, एक राइफल, मैगजीन, कारतूस और हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन से यह खेप गिराई थी, जिसे पंजाब के गैंगस्टरों को सप्लाई किया जाना था। आरोपी इंटरनेट के माध्यम से तस्करों के संपर्क में थे।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पुलिस ने हथियारों और नशे का कारोबार करने के आरोप में दस तस्करों को रविवार सुबह गिरफ्तार किया। आरोपितों से आठ पिस्तौल, एक डबल बैरल 12 बोर की राइफल, छह मैगजीन, 16 कारतूस और एक किलो हेरोइन बरामद कर केस दर्ज किया है।
यह सभी हथियार पंजाब में एक्टिव गैंग्स्टरों को सप्लाई किए जाने थे। पुलिस कमिश्नर (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी तस्करों ने उक्त खेप अलग-अलग समय में ड्रोन के मार्फत भारतीय हद में गिराई थी।
आरोपितों की पहचान आकाश मसीह, प्रिंस, करणबीर सिंह उर्फ करण, सुखविंदर सिंह, गुरभेज सिंह उर्फ भेजा, बबलदीप सिंह उर्फ लव, गुरप्रीत सिंह, करणबीर सिंह उर्फ पिस्तौल, प्रिंस और रोहित के रूप में हुई है। सीपी ने बताया कि उक्त सभी आरोपित इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के जरिये पाकिस्तानी तस्करों के साथ संपर्क में थे। उक्त की मोबाइल लोकेशन भी कई बार सीमांत क्षेत्र की देखी जा चुकी है।
इस दौरान वे हेरोइन व हथियारों की खेप उठाने वहां जाते थे। सूचना के आधार पर छेहरटा के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने आकाश मसीह और प्रिंस को गिरफ्तार किया। इसके बाद दोनों की निशानदेही पर करनबीर सिंह, सुखविंदर सिंह को तीन पिस्तौल के साथ दबोच लिया। फिर गुरभेज सिंह उर्फ भेजा को .30 बोर की पिस्तौल के साथ काबू किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।