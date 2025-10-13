UP CM Janta Darshan: 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री के पास पुलिस, आर्थिक सहायता व जमीनी विवाद के प्रकरण लेकर पहुंचे पीड़ित

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' में हर एक पीड़ित की समस्या सुनकर उन्हें निश्चित समय में कार्रवाई का भरोसा दिया। ज्यादातर मामले पुलिस, आर्थिक सहायता व जमीन से जुड़े विवाद के थे।

मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों से आए पीड़िताें के पास स्वयं पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि जन-जन की सेवा, सुरक्षा और सम्मान ही सरकार का ध्येय है। सरकार पहले दिन से ही निरंतर इसी धारणा के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कई जनपदों से आये पीड़ितों की समस्या स्वयं सुनी, फिर अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में समाधान कराएं और पीड़ित से फीडबैक भी लें। सोमवार सुबह 'जनता दर्शन'में प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया।

बुलंदशहर निवासी सीआरपीएफ जवान जमीन विवाद से जुड़ी समस्या लेकर पहुंचे थे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप निश्चिंत होकर ड्यूटी कीजिये, समाधान सरकार पर छोड़ दीजिए। जांच कराएंगे और प्रकरण में न्यायोचित कार्रवाई भी करेंगे। 'जनता दर्शन' में लोग पुलिस, बिजली, आर्थिक सहायता, जमीनी विवाद आदि की समस्या को लेकर पहुंचे। वहीं बुलंदशहर निवासी सीआरपीएफ जवान जमीन विवाद से जुड़ी समस्या लेकर पहुंचे। इस पर मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आप निश्चिंत होकर ड्यूटी कीजिये, समाधान सरकार पर छोड़ दीजिए। जांच कराएंगे और प्रकरण में न्यायोचित कार्रवाई भी करेंगे।