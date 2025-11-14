केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा में भाजपा विधायकों के साथ की बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का किया आह्वान

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:24 AM (IST)

    केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री व बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुकांतमजूमदार एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सक्रिय होने का निर्देश दिया है।

    सुकांत मजूमदार और सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा नेताओं के साथ बैठक की (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री व बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सक्रिय होने का निर्देश दिया है।

    बुधवार को विधानसभा में हुई इस बैठक के दौरान सुकांत ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में कुछ माह ही बचे हैं, ऐसे में सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में डटकर जनता के बीच कम करें।

    उन्होंने कहा कि पहली बार विधायक बनना आसान होता है लेकिन दूसरी बार जीत कर आना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। सुकांत ने बुधवार को राज्य विधानसभा पहुंचकर वहां भाजपा विधायक दल के कार्यालय में यह बैठक की।

    इस दौरान सुवेंदु और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक शंकर घोष ने सुकांत का स्वागत किया। सुकांत ने सभी विधायकों को विजय दशमी, काली पूजा व दीपावली की भी शुभकामनाएं दी।

    बैठक के दौरान सुकांत ने कहा कि अगले कुछ महीनों में राज्य में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसलिए हमें अपने-अपने क्षेत्र में पूरी ताकत से सक्रिय रहना होगा।

    उन्होंने विधायकों से घर-घर जाकर जनसंपर्क बढ़ाने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों व केंद्र सरकार के कामों को पहुंचाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया की निगरानी करने की भी सलाह दी।

    सुकांत ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी एसआइआर प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश में लगी हुई है। इसलिए भाजपा विधायकों को किसी भी तरह की लापरवाही से बचाना होगा।

    बैठक में शरणार्थी मतुआ समुदाय के मुद्दे पर भी भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीएए से जुड़े नियमों को पहले ही सरल बना दिया है। आने वाले दिनों में इसे और भी आसान किया जाएगा। उन्होंने विशेषकर मतुआ समुदाय के भाजपा विधायकों को आश्वस्त किया कि किसी भी हिंदू मतुआ शरणार्थी का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा।

     