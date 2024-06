Lok Sabha Exit Poll पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, 4 जून के नतीजे को लेकर कही ये बात

शनिवार को जारी किए गए एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री और बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "देश की जनता ने तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। एग्जिट पोल भी उसी के अनुरूप हैं। मुझे लगता है कि 4 जून को आने वाले नतीजे बिल्कुल एग्जिट पोल जैसे ही होंगे। राजस्थान में भी नतीजे अच्छे होंगे..."

उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "...भाजपा का बंगाल में 30 सीटें जीतने का लक्ष्य है। एग्जिट पोल में राज्य में 25-30 सीटें जीतने के रुझान दिख रहे हैं।"

#WATCH | Bikaner, Rajasthan: On Exit Polls, Union Minister and BJP candidate from Bikaner Lok Sabha seat, Arjun Ram Meghwal says, "People of this country have made up their mind to make PM Modi the Prime Minister for the third time. The Exit Polls are in line with the same. I…