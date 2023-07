'शरद पवार हमारे गुरु', प्रफुल्ल पटेल बोले- पिछले वर्ष भाजपा के साथ जाना चाहते थे NCP के 51 विधायक

राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार हमारे गुरु हैं... हम हमेशा उनका और उनके पद का सम्मान और आदर करेंगे। वह हम सभी के लिए पिता तुल्य हैं। हम उनकी तस्वीर का इस्तेमाल अनादर के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि उनके गुट के पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है।

शरद पवार हमारे गुरु: राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल (फोटो: एएनआई)

मुंबई, एएनआई। राकांपा में अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने मंगलवार को कहा कि वह राकांपा प्रमुख शरद पवार को अपना गुरु मानते हैं। 'हमारे गुरु हैं शरद पवार' प्रफुल्ल पटेल ने कहा, 'शरद पवार हमारे गुरु हैं... हम हमेशा उनका और उनके पद का सम्मान और आदर करेंगे। वह हम सभी के लिए पिता तुल्य हैं। हम उनकी तस्वीर का इस्तेमाल अनादर के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं।' उन्होंने जोर देकर कहा, '2022 में जब एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को सूरत और गुवाहाटी ले गए थे तो यह निश्चित हो गया था कि एमवीए सरकार गिर जाएगी। परिणामस्वरूप उस समय राकांपा के 51 विधायक स्पष्ट रूप से मानते थे कि हमें सरकार का हिस्सा होना चाहिए... कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, क्योंकि अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते थे तो हम निश्चित रूप से भाजपा के साथ भी जा सकते थे।' अजित गुट के पास कितने विधायकों का समर्थन? प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि उनके गुट के पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि राजनीति पारिवारिक रिश्तों के आड़े न आए, मैं पवार परिवार को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं खुद को भी पवार परिवार का एक हिस्सा मानता हूं... हम केवल शरद पवार से इसे स्वीकार करने की अपील कर सकते हैं... वह जो सबसे अच्छा समझते हैं, उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं।'

