जागरण संवाददाता वाराणसी। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट मोहित अग्रवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए बनारस रेलवे स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने वीवीआईपी कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त ने स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार, भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, यातायात संचालन और पार्किंग व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और अन्य संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधों की जांच की गई। उन्होंने सीसीटीवी कवरेज, मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड की तैनाती और सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति का भी जायजा लिया।

मोहित अग्रवाल ने रेलवे प्रशासन और आरपीएफ अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा योजना को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। साथ ही, स्टेशन से जुड़े प्रमुख मार्गों पर पेट्रोलिंग, चेकिंग प्वाइंट और कंट्रोल रूम की सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

मौके पर डीआरएम आशीष जैन,अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरी मीणा,पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन प्रमोद कुमार,एडीआरएम अशोक कुमार वर्मा,स्टेशन डायरेक्टर लवलेश कुमार राय, एसीपी रोहनिया संजीव कुमार शर्मा,आरपीएफ इंस्पेक्टर राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पीएम मोदी के दौरे से पहले बरेका हेलीपैड पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। बुधवार को बरेका खेल मैदान में बने तीन हेलीपैडों में से एक पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर उतरा। हेलीकॉप्टर से उतरे सैन्यकर्मियों ने आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया और सिनेमाहाल भवन की छत पर दिशासूचक यंत्र (नेविगेशन उपकरण) स्थापित किया।