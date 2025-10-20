Language
    RJD Candidate List: लालू-तेजस्वी ने किया अपने उम्मीदवारों का एलान, भागलपुर की 7 में से 4 सीटें RJD के खाते में

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:27 PM (IST)

    RJD Candidate List: बिहार चुनाव के लिए भागलपुर जिले की सात विधानसभा सीटों में से चार सीटों पर RJD ने अपने उम्मीदवार उतारे।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। RJD Candidate List लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार चुनाव में राजद ने कुल 243 में से 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके साथ ही भागलपुर जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों में से चार सीटों पर RJD ने प्रत्याशी उतारकर औपचारिक रूप से अपनी दावेदारी कर दी। कहलगांव, नाथनगर, सुल्तानगंज और पीरपैंती सीट राजद के खाते में गई है। नाथनगर सीट से शेख जियाउत हसन, सुल्तानगंज से चंदन सिन्हा, कहलगांव से रजनीश भारती और पीरपैंती सुरक्षित सीट से रामविलास पासवान राजद के अधिकृत उम्मीदवार बनाए गए हैं।

