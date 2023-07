Maharashtra Politics: 'शरद पवार के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं', सियासी उलटफेर पर राज ठाकरे का बड़ा दावा

Maharashtra NCP Politics News महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। राज ठाकरे ने मंगलवार को दावा किया कि महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम में खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार का हाथ हो सकता है। बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार और आठ अन्य विधायक रविवार को राज्य की शिंदे सरकार में शामिल हो गए।

महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर पर राज ठाकरे का बड़ा दावा।

Your browser does not support the audio element.

पुणे, पीटीआई। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। राज ठाकरे ने मंगलवार को दावा किया कि महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम में खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार का हाथ हो सकता है। अजित पवार शिंदे सरकार में हुए शामिल बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार और आठ अन्य विधायक रविवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को तोड़कर राज्य की शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं, जिसपर राज ठाकरे बात कर रहे थे। राज ठाकरे ने कहा राज्य में जो हुआ वह बहुत घृणित है...यह राज्य के मतदाताओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब चीजें शरद पवार ने महाराष्ट्र में शुरू कीं। उन्होंने पहली बार 1978 में 'पुलोद' (पुरोगामी लोकशाही दल) सरकार का प्रयोग किया था। महाराष्ट्र ने पहले कभी ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम नहीं देखे थे। ये सभी चीजें पवार से शुरू हुईं और पवार पर ही खत्म हुईं। राज ठाकरे का बड़ा दावा मनसे प्रमुख ने दावा किया कि हालिया घटनाक्रम के पीछे खुद शरद पवार का आशीर्वाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे-पाटिल और छगन भुजबल अपने दम पर और शरद पवार के आशीर्वाद के बिना अजित पवार के साथ नहीं जाएंगे। दोनों गुटों ने बुलाई बैठक बता दें कि महाराष्ट्र में आज का दिन काफी अहम साबित होने वाल है। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार एवं अजित पवार ने अपने-अपने गुटों की बैठक बुलाई है। इन बैठकों में साफ होगा कि किस खेमे में कितने विधायक या नेता शामिल हैं।

Edited By: Devshanker Chovdhary