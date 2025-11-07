जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। पर्यटन का नया अध्यायशुरू करने के लिए बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वह अपने संसदीय क्षेत्र से ही वर्चुअली लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेनों को जनता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे।

वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत के चलने से न सिर्फ यात्रियों की राह आसान होगी, पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री बिहार के भभुआ से चुनावी सभा करने के बाद शाम पांच बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वह बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे और शाम सात बजे से जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों संग पार्टी को मजबूत बनाने के साथ जनता तक योजनाओं को पहुंचाने आदि विषयों पर चर्चा करेंगे।

रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह लगभग आठ बजे बरेका गेस्ट हाउस से बाई रोड बनारस रेलवे स्टेशन, मंडुआडीह पहुंचेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वह कुछ स्कूली बच्चों से संवाद भी करेंगे और लगभग तीन हजार लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह साढ़े नौ बजे बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे।

इससे पहले गुरुवार को सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस रेलवे स्टेशन जाकर पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीएम के स्वागत की तैयारी भाजपा कार्यकर्ता सात नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विभिन्न जगहों पर स्वागत करेंगे।