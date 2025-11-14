Nuapada Bypoll 2025 :नुआपाड़ा में मतगणना शुरू, भाजपा के जय ढोलकिया आगे
ओडिशा के नुआपाड़ा में उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ईवीएम से मतगणना हो रही है। भाजपा के जय ढोलकिया फिलहाल आगे चल रहे हैं। उपचुनाव में रिकॉर्ड 83.45% मतदान हुआ है। परिणाम आज शाम तक घोषित होने की संभावना है, जिस पर पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई हैं।
नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया ने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए 18,903 वोटों के साथ शीर्ष स्थान बनाए रखा है।
कांग्रेस उम्मीदवार घासी राम मांझी ने चौथे राउंड में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 6,088 वोट हासिल किए और सीधे तीसरे स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। वहीं बीजद की स्नेहांगिनी छुरिया को 5,320 वोट मिले, जिससे वे तीसरे पायदान पर खिसक गईं।
मतगणना के पांचवें राउंड के आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें भाजपा ने अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। इस राउंड में भाजपा को 25,195 वोट, कांग्रेस को 6,797 वोट और बीजद को 6,538 वोट मिले हैं।
लगातार बढ़त के साथ भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में सुधार दिखाते हुए दूसरे स्थान को पकड़ा है, जबकि बीजद तीसरे नंबर पर फिलहाल संघर्ष कर रही है।
मतों की गिनती 14 टेबलों पर 26 राउंड में होगी। आज सुबह 8 :30 बजे से मतदान मशीनों से वोट गिने जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल अपनी स्थिरता बनाए रखने की उम्मीद जता रहा है, जबकि विपक्षी दलों को परिवर्तन की लहर का भरोसा है।
इस सीट पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें जय ढोलकिया (भाजपा), स्नेहांगिनी छुरिया (बीजद) तथा घासीराम माझी (कांग्रेस) प्रमुख हैं। उपचुनाव में रिकॉर्ड 83.45% मतदान दर्ज हुआ।
वर्तमान में भाजपा के जय ढोलकिया 4,904 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजद की स्नेहांगिनी छुरिया को 1,357 एवं कांग्रेस को 1,308 वोट मिले हैं। मतगणना जारी है और परिणाम आज शाम घोषित होने की संभावना है। दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी होने के नजदीक है। दूसरे राउंड की गिनती के परिणाम थोड़ी ही देर में आने की उम्मीद है।
