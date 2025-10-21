लालू परिवार सेवा नहीं, कमाई की राजनीति में व्यस्त : नीतीश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लालू परिवार ने सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में कहा कि उनकी सरकार ने समाज में शांति स्थापित की, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया। उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास को जारी रखने के लिए जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब लालू परिवार को मौका मिला, तो उन्होंने केवल अपने घरवालों को ही आगे बढ़ाया, समाज की नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। कांटी हाई स्कूल में एनडीए गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सब जानते हैं, हमारी सरकार आने से पहले समाज में कितना विवाद और अराजकता थी।
हमें मौका मिला तो हमने सबके लिए काम किया। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति कायम हुई। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सुधार हुआ। साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाएं चलाईं। 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली की गई, जिससे अब राज्य में 5.20 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया गया। पहले के शासन में एक पीएचसी में औसतन हर माह 39 मरीज आते थे, जबकि अब हर माह औसतन 11,600 मरीजों का इलाज होता है।
मुख्यमंत्री ने जनता की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले वाली सरकार ने कुछ किया है क्या? हमने हर घर तक सड़क, बिजली और शौचालय पहुंचाया। 40 लाख लोगों को रोजगार दिया। आने वाले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 1.40 करोड़ जीविका दीदियां स्व-सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं, जो आज आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हैं।
उन्होंने कहा, वे लोग केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं, जबकि हमने सबके लिए किया। याद रखिएगा, हमसे पहले कुछ नहीं होता था।मुख्यमंत्री ने मंच से सभी प्रत्याशियों को बुलाकर जनता से कहा कि अगर विकास की गति बनाए रखनी है, तो इन उम्मीदवारों का सहयोग कीजिए।
सभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. दिलीप जायसवाल, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, सांसद देवेशचंद्र ठाकुर, पूर्व सांसद साबिर अली, साहेबगंज के प्रत्याशी मंत्री राजू कुमार सिंह राजू, कांटी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री ईं. अजीत कुमार, और पारू के प्रत्याशी मदन चौधरी मंच पर मौजूद रहे।
