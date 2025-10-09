Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ayodhya Ram Mandir केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिवार संग किया प्रभु श्रीराम का दर्शन-पूजन

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अयोध्या में अपने परिवार के साथ रामलला की आरती की और दर्शन किए। उन्होंने कुबेर टीला पर महादेव का अभिषेक भी किया। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपतराय ने उन्हें मंदिर परिसर का भ्रमण कराया और मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने मंदिर के भव्य स्वरूप की प्रशंसा की।

    prefferd source google
    Hero Image

    अयाेध्या में गुरुवार काे श्रीराम लला की आरती के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

    जागरण संवाददादा, अयोध्या: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रामनगरी के प्रवास के दूसरे दिन गुरुवार को परिवार से साथ श्रीरामलला की आरती उतारी। उन्होंने श्रीराम दरबार और मां दुर्गा के दर्शन करने के बाद कुबेर टीला पर देवाधिदेव महादेव का अभिषेक किया। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपतराय ने उन्हें मंदिर परिसर का भ्रमण कराया और सभी जानकारी दी।
    भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने परिवार संग प्रभु श्रीरामलला की आरती उतारी और श्रीराम दरबार व जगज्जननी मां दुर्गा के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कुबेर टीला स्थित देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक भी किया।
    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपतराय ने वित्त मंत्री को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया और निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। निर्मला सीतारमण ने मंदिर के भव्य स्वरूप को देखकर आस्था और गर्व की भावना व्यक्त की। आरती के दौरान श्रीरामलला का दरबार भक्ति रस से सराबोर हो उठा। सरयू तट से आती मंद बयार और मंदिर प्रांगण में गूंजते भजनों ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। वित्त मंत्री ने दीप प्रज्ज्वलन के बाद आरती में शामिल श्रद्धालुओं के साथ ‘जय श्रीराम’ का उद्घोष भी किया।
    ट्रस्ट ने किया स्वागत
    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से वित्त मंत्री का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री व अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यक्रम में भाग लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें