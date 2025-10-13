Language
    विरोध जताने का नया तरीका, हजारीबाग के भाजपा विधायक ने हल-बैल लेकर जोत दी सड़क, कहा– अब रोड से सदन तक होगा संघर्ष

    By Binay Prasad Kushwaha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    हजारीबाग में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने सड़क की दुर्दशा के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने हल-बैल लेकर सड़क को जोत डाला और सरकार से तत्काल मरम्मत की मांग की। विधायक ने कहा कि वे इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाएंगे और संघर्ष करेंगे।

    Hero Image

    हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने सड़क जोतकर अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया।

    संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शहर की जर्जर सड़कों और अव्यवस्थित शहरी विकास के खिलाफ सोमवार को हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया।

    लेपो रोड स्थित टूटी सड़क पर वे खुद हल-बैल और जुआठ लेकर पहुंचे तथा सड़क जोत दी। इस अनोखे विरोध को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए।

    विधायक के इस कदम ने प्रशासनिक तंत्र की सुस्ती और सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया है। हजारीबाग शहर की सड़कों की हालत इन दिनों बेहद खराब है। हर गली और मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जगह-जगह कीचड़ पसरा है।

    बरसात भी बीत गई लेकिन शुरू नहीं हुई मरम्मत

    बरसात बीत चुकी है, लेकिन मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ। नालियां जाम हैं, जलजमाव आम बात हो गई है। दुर्गा पूजा निकल गई, दीपावली और छठ जैसे बड़े पर्व आने वाले हैं, परंतु प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं दिख रही।

    विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि पिछले छह महीनों से वे लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार को सड़कों, नालियों और शहरी मूलभूत सुविधाओं की बदहाली से अवगत कराते आ रहे हैं।

    बावजूद इसके न तो प्रशासन हरकत में आया और न सरकार ने जनता की पीड़ा को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जनता हर दिन इस लापरवाही की सजा भुगत रही है। सड़कें टूट चुकी हैं, नालियां जाम हैं और शहर की हालत बद से बदतर हो चुकी है।

    विधायक ने आरोप लगाया कि सरकारी विभाग सिर्फ कागजों में विकास दिखा रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण सड़कों का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है, अधिकारी और सरकार मूकदर्शक बने बैठे हैं।

    सरकार विकास नहीं, बहानों की राजनीति कर रही

    उन्होंने कहा कि यह सरकार विकास नहीं, बल्कि बहानों की राजनीति कर रही है। जनता टैक्स देती है ताकि उसे सुविधा मिले, न कि धूल और कीचड़ में चलना पड़े। अब यह स्थिति असहनीय हो चुकी है।

    लेपो रोड पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की। लोगों ने सड़क की खराब स्थिति, जल निकासी की समस्या और पानी की पाइपलाइन की गड़बड़ियों की शिकायत की।

    मौके पर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार, एनएचएआई के अधिकारी मनीष कुमार और जलापूर्ति विभाग के अभियंता मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सड़क मरम्मत, नाली सफाई और वॉटर सप्लाई पाइपलाइन का कार्य तत्काल शुरू किया जाए।

    विरोध राजनीतिक दिखावा नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ बुलंद करनी है

    विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यह आंदोलन की सिर्फ शुरुआत है। यदि प्रशासन नहीं जागा, तो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा। उन्होंने कहा कि यह विरोध किसी राजनीतिक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए है।

    जब तक हजारीबाग की सड़कें दुरुस्त नहीं होंगी और नागरिकों को राहत नहीं मिलेगी, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश झा, बलराम शर्मा, पंडल यादव, कटकमसांडी विधायक प्रतिनिधि सुमन राय, नगर पश्चिमी मंडल अध्यक्ष विवेक वरियार, महामंत्री एवं उपाध्यक्ष कुलदीप कृष्णा, नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष तरूण कसेरा आदि उपस्थित थे। 

    ओबीसी मोर्चा के अमोल शर्मा, शशि कुमार, सुबोध कुमार सिन्हा, अविनाश कुमार, नगर मंत्री सुचीत कुमार, दीपक कुमार, लल्लू सिंह, मंदीप यादव, विशाल राय, कुलदीप यादव, रिशु यादव, अभिषेक जायसवाल, करण यादव, कैलाश नायक, सोनू कुमार, भोला पासवान, साहिल कुमार, सानू गोस्वामी, कृष्णा साहु, दिलीप यादव, प्रीत गुप्ता, पिन्टू साहु, पवन गिरि सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग साथ में थे।