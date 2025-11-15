बिहार में राजग का चमत्कार, प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की; महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटा

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। चुनावी पंडितों और सियासी रणनीतिकारों के तमाम अनुमानों और कयासों को दूर-दूर तक झुठलाते हुए बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। तभी शायद जनता को जनार्दन भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीच रहकर मतदाताओं के मूड-मिजाज को भांपने का दावा करने वाले भी आज बगलें झांकने पर विवश हो चुके हैं। यह चमत्कार नहीं तो क्या है.!

राजद-कांग्रेस की अगुआई वाला महागठबंधन उड़ सा गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्मतिथि पर बिहार के ऐतिहासिक जनादेश से राजग की ऐसी आंधी चली, जिसमें राजद-कांग्रेस की अगुआई वाला महागठबंधन उड़ सा गया। तो बड़े-बड़े दावों के साथ पेशगी करता तथाकथित तीसरा विकल्प ध्स्त हो गया।

मतगणना का परिणाम वर्ष 2010 जैसा दिखा शुक्रवार को हुई मतगणना का परिणाम वर्ष 2010 जैसा दिखा, जब नीतीश सरकार के पहले कार्यकाल पर खुश व बेहतरी के प्रति आश्वस्त होकर जनता ने 206 सीटों का तोहफा दिया था। लगातार बीस वर्ष के शासनकाल के प्रति न कहीं नाराजगी दिखी और न सरकार के प्रति अविश्वास। 2010 में जदयू सबसे बड़ी पार्टी थी।

इस बार 89 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। जदयू को 85 सीटें मिली हैं। मतदाताओं ने भी 243 में 202 सीट देकर किए गए वादों के पूरा होने की अपेक्षा जता दी। महागठबंधन 36 सीटों पर सिमट गया। अन्य को छह सीटें मिली हैं।

बड़े-बड़े वादों का कोई फायदा नहीं हुआ रोचक यह कि दोनों प्रमुख गठबंधनों राजग और महागठबंधन की ओर से जनता के हित के बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन आखिरकार मतदाताओं ने आजमाए हुए पर ही विश्वास किया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान (67.13 प्रतिशत) ने राजनीतिक खेमों में कौतूहल भी पैदा किया कि बढ़े हुए वोट किसके हैं। दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे थे।

अपनापन जताकर दिया संदेश बिहार चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में मोदी गमछा घुमाकर वहां की जनता को मंत्र मुग्ध करते रहे, अब प्रचंड नतीजों के बाद उन्होंने जनता का आभार भी उसी उपक्रम को दोहराकर जताया। शुक्रवार शाम दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचकर मोदी ने बिहार की जनता से अपनापन जाते हुए संदेश देने का काम भी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें मखाने की माला पहनाकर उनका आभार प्रकट किया। जाहिर है दुनिया भर में गमछा घुमाने की कला, मखाना बिहार से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं।

राहुल के आरोपों को नहीं पड़ा असर, गंभीरता से नहीं लिए गए तेजस्वी महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खरगे ने कुल 30 सभाएं कीं। राहुल गांधी ने कुल 16 सभाएं कीं। इन सभाओं के जरिये उन्होंने करीब 23 उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट मांगे।

दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने 14 सभाएं कर डेढ़ दर्जन उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खरगे ने महज तीन सभाएं की। इन सभाओं में वोट चोरी और संविधान बचाने की अपील ज्यादा प्रबल थी, जिसका मतदाताओं पर खास असर नहीं पड़ा। तेजस्वी अपनी घोषणाओं को दोहराते रहे, लेकिन मतदाताओं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तीसरा विकल्प फिर नाकामयाब, जनसुराज फैक्टर हवा इस बार के चुनाव का मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच ही रहा। प्रशांत किशोर की नई-नवेली पार्टी जनसुराज ने तीसरा विकल्प होने का माहौल जरूर बनाया, मगर यह सब हवाबाजी ही साबित हुई। पार्टी को एक अदद सीट तो नहीं ही मिली, दूसरे स्थान के लिए भी तरसना पड़ा।

इसके अलावा भी अलग-अलग क्षेत्रों में जिन छोटे और नए दलों ने तीसरा विकल्प बनने की कोशिश की उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का भी यही हाल रहा। तेजप्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव हार गए। ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम सीमांचल में पांच सीटों पर प्रभावी रही।

नेताओं की रैलियों ने बदल दिया नैरेटिव दोनों गठबंधनों के स्टार प्रचारकों ने जमकर रैली की। इनमें पीएम मोदी ने 14 जिलों में रैली व पटना में एक रोड शो किया। ये रैलियां उन क्षेत्रों में आयोजित की गईं, जहां लड़ाई कांटे की थी या उन क्षेत्रों में पूर्व से राजग की स्थिति कमजोर थी।

प्रधानमंत्री ने इन रैलियों से लगभग 160 विधानसभा क्षेत्रों को साधने का प्रयास किया। जिनमें राजग को प्रचंड जीत हासिल हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 36, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 एवं उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 जनसभाएं कर महागठबंधन की घोषणाओं की धार को कुंद कर दी। इन नेताओं ने विकास, डबल इंजन का स्थिर शासन, अपराध व भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के साथ रोजी रोजगार का नैरेटिव सेट किया।