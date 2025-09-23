ग्रेटर नोएडा में 5 दिन तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। यातायात पुलिस ने वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और एक्सपो मार्ट तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया गया है। असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा। वीआईपी वाहनों समेत लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 29 सितंबर तक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक एक्सपो मार्ट के आसपास के मार्ग पर भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जी, फल और मेडिकल वाहनों को नो-एंट्री दिशानिर्देशों के अनुसार छूट दी जाएगी। एक्सपो मार्ट तक पहुंचने और वापस लौटने के लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। एक्सपो मार्ट पहुंचने का प्रस्तावित मार्ग नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से एक्सपो मार्ट जाने वाले वाहन सर्विस रोड, संस्कृति मंत्रालय चौराहा, एक्यूरेट कॉलेज चौराहा और बड़ा गोलचक्कर स्थित पार्किंग स्थल होते हुए हरनंदी नदी कट से एक्सपो मार्ट तक पहुंच सकेंगे।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए एक्सपो मार्ट जाने वाले वाहन गलगोटिया कट से बाएं मुड़कर एक्सपो मार्ट गोलचक्कर होते हुए नासा बड़ा गोलचक्कर स्थित पार्किंग स्थल पर पहुंच सकते हैं। सूरजपुर की ओर से आने वाले वाहन एलजी गोलचक्कर और शारदा गोलचक्कर होते हुए नासा गोलचक्कर और एक्सपो मार्ट स्थित पार्किंग स्थल पर जा सकते हैं।

परीचौक से, वाहन चालक ईशान कॉलेज सर्विस रोड, जीएल बजाज कॉलेज, एलजी गोलचक्कर, शारदा गोलचक्कर होते हुए नासा गोलचक्कर और एक्सपो मार्ट स्थित पार्किंग स्थल पर जा सकते हैं। यदि नासा बड़ा गोलचक्कर स्थित पार्किंग स्थल भर जाता है, तो वाहनों को केसीसी, जुबिलेंट, यूनाइटेड कॉलेज में पार्क किया जा सकता है।

एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वाहन चालक पार्किंग स्थल से निकलकर शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, सूरजपुर, कच्ची सड़क तिराहा से कुलेसरा, फेज-2, ककराला से सोरखा पर्थला, किसान चौक या भंगेल, बरौला, सेक्टर 37 होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

दिल्ली, गाजियाबाद जाने वाले वाहन पार्किंग स्थल से शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, साकीपुर गोलचक्कर, तिलपता गोलचक्कर, दादरी होते हुए एनएच-24 और एनएच 9 से जा सकेंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाने वाले वाहन पार्किंग स्थल से शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, साकीपुर गोलचक्कर होते हुए 130 मीटर रोड और सिरसा गोलचक्कर होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे जाने वाले वाहन पार्किंग स्थल से शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, डेल्टा-3 गोलचक्कर, बीटा-2 गोलचक्कर, लेबर चौक, डेल्टा-1 गोलचक्कर, आईटीबीपी गोलचक्कर, पी-3 गोलचक्कर, आईएफएस विला गोलचक्कर और जीरो पॉइंट होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे जा सकेंगे।

असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क: डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीण रंजन ने बताया कि परीचौक पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मेट्रो स्टेशन से पहले कट से ट्रैफिक को सर्विस रोड पर डायवर्ट किया जाएगा।

यहां से यात्रियों को अंसल प्लाजा के सामने पार्किंग स्थल पर पिक एंड ड्रॉप की सुविधा मिलेगी। यहां से यात्री सर्विस रोड से अल्फा कमर्शियल गोलचक्कर, आईटीबीपी गोलचक्कर, पी3 होते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ओर जा सकेंगे। असुविधा होने पर, आप गौतमबुद्ध नगर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। एम्बुलेंस रूट मानव जीवन की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आपातकालीन स्थिति में, आगरा से आने वाली एम्बुलेंस, अग्निशमन कर्मियों और एम्बुलेंस को चपरगढ़ कट से डायवर्ट कर डबल सर्विस रोड से वीआईपी रूट होते हुए जीरो पॉइंट की ओर मोड़ा जाएगा।