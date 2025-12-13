Language
    निष्कासन के बावजूद कांग्रेस रैली में शामिल हो सकती हैं डॉ. नवजोत सिद्धू, वायरल पोस्टर से पंजाब की सियासत गरमाई

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद भी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू की कांग्रेस रैली में शामिल होने की संभावना है। 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली को लेकर सिद्धू परिव ...और पढ़ें

    Hero Image

    नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। कांग्रेस से निष्कासित होने के बावजूद डॉ. नवजोत कौर सिद्धू रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने जा रही कांग्रेस की रैली में शामिल होने वाली हैं। कांग्रेस रैली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली कर रही हैं। जिसे लेकर सिद्धू परिवार का एक पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।

    हालांकि, नवजोत कौर सिद्धू इस समय पटियाला में हैं और इस रैली को लेकर कोई बयान उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया। लेकिन इस पोस्टर के कारण पंजाब का सियासी माहौल एक बार फिर गरमा गया है।

    वायरल पोस्टर में डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के साथ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। पोस्टर में तीखे राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें “वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में नवजोत कौर शामिल होंगे” जैसी पंक्तियां लिखी हुई हैं। हालांकि इस पोस्टर को किसने जारी किया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है।

    वहीं, डा. सिद्धू पार्टी से निकाले जाने के बाद भी साफ कर चुकीं हैं कि वे कांग्रेस के साथ ही हैं। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू खुद भी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी तक समय नहीं दिया गया है।

    रैली के दौरान हो सकती है राहुल गांधी से मुलाकात

    राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर डा. नवजोत कौर सिद्धू रैली में पहुंचती हैं तो उनकी मुलाकात राहुल गांधी या पार्टी प्रधान मल्लिकार्जुन खरगे से हो सकती है। जिसमें पंजाब में उनके 500 करोड़ में सीएम वाले बयान पर भी चर्चाएं हो सकती हैं।  

    विवादित बयानों के बाद निशाने पर डॉ. सिद्धू

    लंबा समय राजनीति में चुप्पी साधने के बाद एक्टिव होते ही डॉ. सिद्धू ने 500 करोड़ में सीएम वाला विवादित बयान दे दिया। इसके बाद भी वह चुप नहीं हुई। पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के संबंध गैंगस्टरों, पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की सीएम भगवंत मान से मुलाकात जैसे इल्जाम भी उन्होंने लगा दिए।

    जिसके बाद वे अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गईं और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मामला यहां भी शांत नहीं हुआ। डॉ. सिद्धू के बयानों को लेकर पार्टी प्रधान खरगे भी पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से रिपोर्ट मांग चुके हैं। 