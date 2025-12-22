Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीट शेयरिंग पर डील डन, ठाकरे बंधु साथ मिलकर लड़ेंगे मुंबई नगर निगम चुनाव

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने सीट शेयरिंग पर डील कर ली है। दोनों भाई साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन का उद्देश्य बीएमसी चुनावों में ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ठाकरे भाइयों, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, के बीच 20 साल पुरानी दुश्मनी खत्म होने की खबरें हैं। दोनों ने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए सीट शेयरिंग डील पर सहमति जताई है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) 157 सीटों पर और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस डील में कांग्रेस का कोई हिस्सा नहीं है, जिससे एमवीए गठबंधन में तनाव की खबरें हैं। शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस को मुंबई की राजनीति में अप्रासंगिक बताया है।

    ठाकरे भाइयों की वापसी का महत्व

    उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की वापसी महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। अगर वे सफल होते हैं, तो यह उनकी राजनीतिक वापसी का संकेत होगा। लेकिन अगर वे विफल होते हैं, तो यह उनकी राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा हो सकता है।

    कांग्रेस की स्थिति

    कांग्रेस ने इस डील से बाहर रहने का फैसला किया है और अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा है कि पार्टी किसी भी ऐसी पार्टी के खिलाफ लड़ेगी जो धर्म, जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर संघर्ष पैदा करती है।