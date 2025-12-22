सीट शेयरिंग पर डील डन, ठाकरे बंधु साथ मिलकर लड़ेंगे मुंबई नगर निगम चुनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ठाकरे भाइयों, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, के बीच 20 साल पुरानी दुश्मनी खत्म होने की खबरें हैं। दोनों ने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए सीट शेयरिंग डील पर सहमति जताई है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) 157 सीटों पर और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

इस डील में कांग्रेस का कोई हिस्सा नहीं है, जिससे एमवीए गठबंधन में तनाव की खबरें हैं। शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस को मुंबई की राजनीति में अप्रासंगिक बताया है। ठाकरे भाइयों की वापसी का महत्व उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की वापसी महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। अगर वे सफल होते हैं, तो यह उनकी राजनीतिक वापसी का संकेत होगा। लेकिन अगर वे विफल होते हैं, तो यह उनकी राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा हो सकता है।