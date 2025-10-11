Mob Lynching in Raibareilly: हरिओम वाल्मीकि के परिवार को आर्थिक मदद देने फतेहपुर जाने के प्रयास में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: रायबरेली में एक अक्टूबर को फतेहपुर के दलित हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपित सहित 12 की गिरफ्तारी के साथ राजनीति भी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ भाजपा के पीड़ित परिवार के साथ होने का दावा करने के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी हरिओम वाल्मीकि की हत्या को लेकर गंभीर हो रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के साथ सीतापुर से पार्टी के सांसद राकेश राठौर और वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का शनिवार को हरिओम वाल्मीकि के गांव फतेहपुर जाकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम था।

तीनों नेता कांग्रेस की तरफ से आर्थिक सहयोग के लिए फतेहपुर जा रहे थे, लेकिन ‍उनको रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राय के साथ में सांसद राकेश राठौर और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया है।

अजय राय ने गिरफ्तारी पर कहा कि भाजपा दलितों से नफरत करती है। हमें तो पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग करने से भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने हरिओम की हत्या की, क्योंकि वह दलित था।