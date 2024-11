Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 LIVE: महायुति की सेंचुरी, शुरुआती रुझान में MVA पर बनाई बड़ी बढ़त; अजित पवार को झटका

शिंदे गुट की शिव सेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि मुंबादेवी में लोगों के लिए विकास और आवास सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप महिलाओं को देखें, तो महिलाएं क्या चाहती हैं? वे सुरक्षा चाहती हैं, वहां कोई अस्पताल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। दुर्भाग्य से, खुली जगह एक दूर का सपना है। यह महाराष्ट्र का शायद सबसे पिछड़ा निर्वाचन क्षेत्र है।

Shiv Sena leader Shaina NC says, "Cluster development and housing is the biggest issue for people in Mumbadevi. If you look at women, what do women want? They want safety and security, there are no hospitals, there are no schools. Unfortunately, open spaces are a distant dream. This is probably the most backward constituency in Maharashtra."