महाराष्ट्र: महायुति गठबंधन मिलकर लड़ेगा स्थानीय निकाय चुनाव, BJP ने शुरू की तैयारी

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई। महाराष्ट्र में अगले कुछ ही महीनों में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव को सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति मिलकर लड़ेगी। यदि कहीं मिलकर न भी लड़ सके तो मित्र दलों पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह फार्मूला भाजपा की क्षेत्रीय बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के सामने स्पष्ट कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। तैयारियों के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री फडणवीस क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस कड़ी में पहली बैठक शनिवार को पश्चिम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की पुणे में हुई। इसमें पश्चिम महाराष्ट्र के भाजपा कोटे के सभी मंत्री, विधायक, सभी स्थानीय निकायों के पूर्व सभासद एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया।

चुनाव में गठबंधन के सारे अधिकार जिला स्तर की इकाइयों को फडणवीस ने इस बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव में गठबंधन के सारे अधिकार जिला स्तर की इकाइयों को सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की भरसक कोशिश की जानी चाहिए कि निकाय चुनावों में महायुति के घटक दलों राकांपा (अजीत पवार) एवं शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के साथ गठबंधन करके ही चुनाव लड़ा जाए। लेकिन, यदि कहीं किसी कारणवश अलग-अलग भी लड़ने की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो अपने मित्र दलों पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

भाजपा का गठबंधन का फार्मूला फडणवीस के अनुसार, जिस प्रकार क्षेत्रीय बैठकों की श्रृंखला में पुणे में पहली बैठक पश्चिम महाराष्ट्र की हुई है, उसी प्रकार अगली बैठक कोकण क्षेत्र की मुंबई में होगी। उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा एवं विदर्भ की बैठकें भी होंगी। माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से सभी जगह गठबंधन का फार्मूला यही रहेगा।

स्थानीय निकायों के सभी चुनाव लंबित गौरतलब है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित रहने के कारण पिछले कई वर्षों से स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो सके थे। 2020 से लेकर 2024 के बीच होने वाले स्थानीय निकायों के सभी चुनाव लंबित हैं। अर्थात ज्यादातर स्थानों पर स्थानीय स्तर पर कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकायों के सभी लंबित चुनाव निपटाने के निर्देश दिए हैं। इनमें 29 नगर निगम, 34 में से 32 जिला परिषद, 248 नगर परिषद, 351 में से 326 जिला पंचायत समितियों के चुनाव शामिल हैं। दीपावली के तुरंत बाद इन चुनावों के घोषित होने की संभावना है। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर स्थानीय निकायों के चुनाव से महाराष्ट्र में मिनी विधानसभा चुनाव जैसा माहौल दिखाई देगा।