JPNIC Lucknow: कहीं फिर फांदकर माल्यार्पण न कर दें अखिलेश यादव, JPNIC के सामने पुलिस फोर्स और बैरिकेड

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: लोकनायक के नाम से विख्यात समाजवादी विचारधारा के नेता जय प्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ के गोमती नगर में जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस फोर्स तैनात है। सभी सड़कों पर बैरिकेड के साथ पुलिस के जवान हैं। इनका प्रयास समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकना है। बीते वर्ष अखिलेश यादव ने बैरिकेड फांदकर माल्यार्पण किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में सियासी घमासान मचा है। जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर, जेपीएनआईसी की सुरक्षा शुक्रवार की देर रात अचानक कड़ी कर दी गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को JPNIC में जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोका गया है। इसके बाद भी सेंटर और इसकी ओर जाने वाले सभी मार्ग पर बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वर्ष 2024 में भी अखिलेश यादव को रोका गया था, लेकिन उस समय अखिलेश यादव ने बैरिकेड को फांदकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। उधर JPNIC जाने वाले सभी मार्गों को बंद करने पर जनता हैरान है, लोगों का कहना है कि सड़कों को बंद करने से पहले कोई सूचना नहीं दी गई।