Jharkhand Foundation Day: रजत जयंती पर धनबाद डीसी बोले-भगवान बिरसा के आशीर्वाद से झारखंड दुनिया में चमकेगा

जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand Foundation Day झारखंड आज (15 नवंबर) अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन किया गया था। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में गौरव और उत्साह का माहौल है।



इसी क्रम में धनबाद में आयोजित समारोह में उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से झारखंड आने वाले 25 वर्षों में दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर झारखंडवासियों की भावनाओं, संघर्ष और आकांक्षाओं को एक साथ जोड़ता है।



शनिवार को बैंक मोड़ स्थित बिरसा चौक पर उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक आवास के बाहर स्थापित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया।



उपायुक्त ने जिलेवासियों को स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा।