Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jai Prakash Narayan: जय प्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव बोले, उनका संपूर्ण क्रांति का नारा आज भी प्रासंगिक

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    Birth Anniversary Of Jai Prakash Narayan: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग आज लोकनायक जय प्रकाश जी को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यह भरोसा दिलाते हैं कि जो लखनऊ में जय प्रकाश जी के नाम पर हमने जो JPNIC सोशलिस्ट म्यूजियम बनावाया है, उसे बिकने नहीं देंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    लखनऊ में शनिवार काे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: लोक नायक जय प्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके योगदान की सराहना करने के साथ ही उनको नमन किया। लखनऊ में जय प्रकाश नारायण इंटरनेशल सेंटर जाने से रोके गए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण को देश का सच्चा सपूत और गरीबों का हितैषी बताया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश जी ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया वह आज भी प्रासंगिक है, आज तो देश को उसी रास्ते की जरूरत है।
    उन्होंने कहा कि हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चलेगा। अखिलेश ने कहा कि हम समाजवादियों को यह बात समझ में आ गई है कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि इसी कारण ही हम लोग जमीन पर संघर्ष करेंगे।
    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग आज लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यह भरोसा दिलाते हैं कि जो लखनऊ में जय प्रकाश जी के नाम पर हमने जो JPNIC सोशलिस्ट म्यूजियम बनावाया है, उसे बिकने नहीं देंगे। ‍अखिलेश ने कहा कि इसका हम लोग संकल्प ले रहे हैं। हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज एक वीडियो देखा कि तालिबान के मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को रिसीव कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी तालिबान के लिए क्या कहते हैं। हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, आधी आबादी के बिना कोई भी समाज खुशहाल नहीं हो सकता है।
    बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर जहां भी हमको बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे। समाजवाद को तो जन-जन तक पहुंचाना ही हमारा ध्येय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। यह जातीय समीकरण को अपने इलेक्शन की होशियारी बोलते हैं और जब उसी से हारने लगते हैं तो यह हाईकोर्ट भागते हैं। बीजेपी के लोगों ने मिलकर मेरा ऑफिशियल कार्यक्रम जारी कर दिया, सोचिए सरकार और उनके अधिकारी मिलकर मेरा कार्यक्रम जारी कर रहे हैं और उसको अपने चैनल से बढ़ावा दिलवा रहे हैं।
    हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी का आत्महत्या करना गंभीर विषय है। एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उसे अपमानित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंकना जैसा प्रकरण इस देश के लिए बेहद ही निंदनीय है। देश के लिए इससे खराब बात क्या हो सकती है।