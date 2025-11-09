GHATSHILA BYELECTION: सीमाएं सील, कल मतदान, 48 घंटे का ड्राई डे, प्रचार थमा, 10 कंपनियां तैनात, अब मतदाताओं की बारी
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर को होगा, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 कंपनियां तैनात हैं। सीमाएं सील कर दी गई हैं और बाहरी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, और सभी बूथों पर वेबकास्टिंग से निगरानी रखी जाएगी।
दोनों अधिकारियों ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में शत-प्रतिशत मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान का अवसर सुनिश्चित कराना है।
सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी 300 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी बूथों की वेबकास्टिंग के जरिए रियल-टाइम निगरानी की जाएगी।
क्षेत्र के 186 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिन पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसके लिए 30 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए जा रहे हैं, जो मतदान प्रक्रिया की करीबी निगरानी करेंगे।
चुुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। किसी भी बाहरी गड़बड़ी को रोकने के लिए अंतरराज्यीय और अंतर-जिला सीमाएं 72 घंटे पहले से सील कर दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि प्रचार थमने के बाद बाहरी राजनीतिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के रुकने पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत क्षेत्र के मैरिज हॉल, होटल, लॉज और गेस्ट हाउस की सघन जांच की जा रही है।
चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन
प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की है। अब तक तीन करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य की अवैध सामग्री (नकदी, शराब, ड्रग्स आदि) जब्त की गई है। इसके अलावा 1233 शस्त्र जमा कराए गए हैं और 100 लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है।
अब तक 600 अभियुक्तों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं, जबकि 19 अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति या तत्व के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
