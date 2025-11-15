Language
    बिहार में जदयू-भाजपा को मुस्लिम-यादवों का मिला भरपूर साथ? लालू परिवार की आगे की लड़ाई होगी बेहद मुश्किल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:15 AM (IST)

    मुस्लिम और यादव समुदाय एनडीए के साथ आया (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने विपक्ष पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को कड़ी हार का सामना करना पड़ा है। एनडीए की इस जीत में साफ तौर माना जा रहा है कि मुस्लिम और यादव समुदाय ने एनडीए का भरपूर साथ दिया है।

    मुस्लिम और यादव समुदाय एनडीए के साथ आया

    बिहार में एनडीए की जीत का एक आधार अति पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों का मजबूत समर्थन तो है और दूसरा महत्वपूर्ण मुस्लिम और यादव समुदाय है, जो महागठबंधन से अलग होता दिख रहा है।

    शुक्रवार को मतगणना से पहले दो एग्जिट पोल - एक्सिस माई इंडिया और मैट्रिज ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) जीत हासिल करेगा। एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के अनुसार एनडीए को एससी समुदायों से 49 प्रतिशत, एसटी से 56 प्रतिशत, ईबीसी से 58 प्रतिशत और ओबीसी से 63 प्रतिशत वोट मिलेंगे।

    मैट्रिज ने 51 प्रतिशत ओबीसी मतदाताओं और 49 प्रतिशत एससी मतदाताओं को एनडीए के खेमे में बताया। दोनों ने 78 प्रतिशत मुस्लिम वोट महागठबंधन की झोली में डाल दिए। जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ी, जातिगत समीकरण एनडीए के पक्ष में दिखाई देने लगा।

    उदाहरण के लिए, कुर्मी+कोइरी समुदाय, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, उसने बिना किसी आश्चर्य के, एनडीए को 65.7 प्रतिशत के अनुपात में वोट दिया, जबकि एनडीए को 31.9 प्रतिशत वोट मिला।

    मल्लाह समुदाय का वोट राजद को नहीं गया

    निषाद (या मल्लाह) समुदायजो बिहार की आबादी का 2.6 प्रतिशत है और जिसे विपक्ष वीआईपी नेता मुकेश सहनी के जरिए अपने पाले में लाने की उम्मीद कर रहा था, उसने स्पष्ट रूप से इस बढ़त को ठुकरा दिया था। 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने एनडीए द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को वोट दिया था।

    ऐसा लग रहा था कि कुशवाहों ने एनडीए को भारी वोट दिया है, जो 41 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहा है जहां इस समुदाय के मतदाताओं का प्रभाव है। आश्चर्य की बात नहीं कि पासवान समुदाय के वोट भी महागठबंधन से छिटकते दिख रहे हैं, जो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है।

    लोजपा को 28 सीटें दी गईं, वह 40 सीटें चाहती थी और वह उनमें से 22 सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। एनडीए को इनमें से लगभग 82 प्रतिशत वोट मिले।

    लालू के गढ़ राघोपुर में हुआ कड़ा मुकाबला

    राजद प्रमुख लालू यादव के गढ़ राघोपुर में कड़े मुकाबले से स्पष्ट होता है, जहां से 1995 के बाद से लगभग हर चुनाव में उन्हें, उनकी पत्नी राबड़ी देवी या बेटे तेजस्वी यादव को वोट मिला है। अपवाद 2010 था, जब सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हराया था।

    भाजपा-जदयू की जीत के अंतर का मतलब यह है कि, निश्चित रूप से, केवल उपरोक्त समुदायों के मतदाताओं ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को नहीं चुना।

    राजद से छिटका मुस्लिम वोटर

    मुस्लिम वोट भी इसी का नतीजा था, जो ऐतिहासिक रूप से लालू यादव के साथ रहा है और राजद ने अचानक अपना रुख बदल लिया, यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के भी मैदान में होने के बावजूद, और नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी भाजपा का समर्थन कर दिया। मत्रीज ने कहा कि राजद को 78 प्रतिशत मुस्लिम वोट मिलेंगे।

    बिहार के चुनाव में जाति महत्वपूर्ण कारक

    बिहार के किसी भी चुनाव में जाति हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक रहने वाली है, खासकर अक्टूबर 2023 के सर्वेक्षण के बाद, जिसमें पुष्टि हुई है कि राज्य की 13 करोड़ से अधिक आबादी में से 60 प्रतिशत से अधिक आबादी हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आती है और लगभग 85 प्रतिशत लोग पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित वर्ग या अनुसूचित जनजाति से आते हैं।