VIDEO: चुनाव आयोग का 12 राज्यों में SIR... स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा ये फैसला, सम्राट चौधरी का लालू, ममता, राहुल पर तंज

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। EC SIR Latest News चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का शुद्धिकरण यथा विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के फैसले पर, बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह हर मतदाता की समानता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग का बहुत सही कदम है। मुंगेर के असरगंज में समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का यह दूरगामी फैसला है।

देशभर में SIR के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद और बधाई सम्राट चौधरी ने कहा, देखिए देशभर में हो रहे SIR को लोकतंत्र के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक-एक बोगस वोट को समाप्त करना ये निर्वाचन आयोग का सबसे सही कदम है। आज बिहार में चुनाव आयोग का एसआइआर पूरा हुआ, आज बिहार में जो मरे हुए लोग थे, जिनका दो जगह, अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में नाम था, जो यहां से कहीं परमानेंट चले गए, या जो घुसपैठिये थे, उन सबका नाम समाप्त हो गया। आज लगभग 65 लाख लोगों का बिहार वोटर लिस्ट से नाम कटा। इसलिए सही लोकतंत्र के लिए एसआइआर पूरे राष्ट्र के लिए जरूरी है। इसके लिए चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं।

राहुल गांधी की एसआइआर यात्रा फेल, इंदिरा गांधी पर मारे ताने सम्राट चौधरी ने कहा, देखिए राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार में एसआइआर की यात्रा निकाली, वे बिहार में एक योग्य व्यक्ति नहीं खोज पाए। जिसका वोटर लिस्ट से नाम कटा हो। लोकतंत्र यही है। जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। ये मोदी जी की सरकार है। लोकतंत्र खतरे में तब था, जब देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। नेता, अभिनेता, पत्रकार को जबरन जेल भेजा गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से रोक दिया था।

हिंदू-मुसलमान देखकर हम काम नहीं करते, ममता बनर्जी को लपेटा बिहार के उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ममता दीदी से आग्रह करूंगा की गृह मंत्री अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में जमीन मांग रहे हैं, उन्हें जमीन दीजिए। नहीं तो घुसपैठिये एक दिन आपको ही निकाल बाहर करेंगे। बिहार सब जानता है। मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने लोगों को डिलिवर किया है। हम हिंदू-मुसलमान देखकर कोई काम नहीं करते।

VIDEO | Asarganj: On EC’s decision to conduct phase two of SIR of electoral rolls in 12 states and Union Territories, Bihar Deputy Chief Minister Samrat Choudhary says, “This will be written in golden letters for democracy. It is the right step by the Election Commission to… pic.twitter.com/vDcL71Ri45 — Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2025 एक करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया, केवल वे वोट दे देंगे तो एनडीए को 225 सीटें आएंगी बिहार में हमने एक करोड़ पक्का मकान दिया, केवल वे लोग ही बिहार चुनाव में हमको वोट देंगे तो एनडीए को 225 सीटें आएंगी।सम्राट चौधरी ने कहा कि 10 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं। 5 लाख तक का इलाज कराते हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। 10 हजार रुपये हम महिलाओं को रोजगार करने के लिए देते हैं। एक करोड़ 41 लाख बहनों को स्टार्ट अप के लिए दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन एक करोड़ 12 लाख परिवार को दे रहे हैं।