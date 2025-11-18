Language
    बढ़ते अपराध से धनबाद के व्यापारी दहशत में, काला बिल्ला लगाकर सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरे

    By Ravi AnanadEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:02 PM (IST)

    धनबाद में बढ़ते अपराध के कारण व्यापारी भयभीत हैं। सुरक्षा के लिए व्यापारियों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही है। उन्होंने सरकार से अपराध नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

    धनबाद में प्रदर्शन करते व्यापारी। (फोटो-जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। कृषि बाजार समिति धनबाद में हुई छिनतई की घटना और व्यापारी श्याम भीमसारिया पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में धनबाद का व्यापारिक समुदाय एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया।

    मंगलवार को बाजार समिति चैंबर सहित जिले के 55 विभिन्न चैंबरों के सदस्य अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर काला बिल्ला लगाकर पुलिस-प्रशासन के प्रति नाराज़गी जता रहे हैं।

    विरोध प्रदर्शन तब और तेज हो गया जब बरवाअड्डा चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और स्थानीय दुकानदार टुंडी रोड, लोहारबरवा में एकत्र हुए। उन्होंने काला बिल्ला लगाकर जोरदार नारेबाजी की और बढ़ते अपराध पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। 

    चेंबर के अध्यक्ष कंचन मंडल ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लापरवाही बरत रही है। उन्होंने कहा कि संगठन का यह चरणबद्ध आंदोलन अब और आगे बढ़ाया जाएगा।

    चेंबर के सचिव पप्पू सिंह ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना को लगभग दस दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि जिले में तीन आईपीएस अधिकारी तैनात हैं।

    उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चरणबद्ध आंदोलन के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो जिला चैंबर धनबाद बंद का आह्वान करेगा।

    इस प्रदर्शन में पिंटू स्वर्णकार, टेकलाल महतो, मिथलेश साव, अब्दुल रशीद, डब्लू बरनवाल सहित कई प्रमुख व्यापारी उपस्थित थे।