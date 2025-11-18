बढ़ते अपराध से धनबाद के व्यापारी दहशत में, काला बिल्ला लगाकर सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरे

जागरण संवाददाता, धनबाद। कृषि बाजार समिति धनबाद में हुई छिनतई की घटना और व्यापारी श्याम भीमसारिया पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में धनबाद का व्यापारिक समुदाय एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया।

मंगलवार को बाजार समिति चैंबर सहित जिले के 55 विभिन्न चैंबरों के सदस्य अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर काला बिल्ला लगाकर पुलिस-प्रशासन के प्रति नाराज़गी जता रहे हैं।



विरोध प्रदर्शन तब और तेज हो गया जब बरवाअड्डा चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और स्थानीय दुकानदार टुंडी रोड, लोहारबरवा में एकत्र हुए। उन्होंने काला बिल्ला लगाकर जोरदार नारेबाजी की और बढ़ते अपराध पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।



चेंबर के अध्यक्ष कंचन मंडल ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लापरवाही बरत रही है। उन्होंने कहा कि संगठन का यह चरणबद्ध आंदोलन अब और आगे बढ़ाया जाएगा।



चेंबर के सचिव पप्पू सिंह ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना को लगभग दस दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि जिले में तीन आईपीएस अधिकारी तैनात हैं।