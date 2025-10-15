CM Yogi Adityanath: अगर यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी बेटी से छेड़छाड़ करके देख लें: योगी आदित्यनाथ

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अराजक तत्वों को सीधी चेतावनी दी। लोकभवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को निश्शुल्क सिलिंडर रीफिल वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यदि किसी ने बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए, अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। अगर किसी को टिकट कटाना हो तो छेड़छाड़ करके देख ले।ये केवल योगी सरकार कर सकती है।

योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले इस प्रदेश में सरकार केवल सैफई परिवार के बारे में सोचती थी। घूम- फिरकर सब वही चाचा-भतीजा, महाभारत के सभी रिश्ते आते थे। सपा के मंत्री, मुख्यमंत्री सब माफिया के सामने नाक रगड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक ही परिवार के सारे लोग सरकारी योजनाओं, नौकरियों में लूट मचाते थे, डकैती डाल देते थे। उत्साह के उमंग को दंगों की भेंट चढ़ा देते थे। अब हर त्यौहार शांति और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को निश्शुल्क सिलिंडर रीफिल का उपहार दिया। उन्होंने दस महिलाओं को योजना का लाभ देकर रीफिल वितरण की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1.86 करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने के अलावा आधी आबादी के सशक्तिकरण को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में नारी सम्मान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बीते वर्षों में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं।

योगी आदित्यनाथ सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। लगातार चल रहे इन प्रयासों ने न केवल महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा किया है, बल्कि समाज में सम्मान, आत्मविश्वास और समानता की भावना को भी मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश आज नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश कर रहा है।