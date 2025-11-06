जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए गुरुवार सुबह 9:11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे।

उन्होंने स्टेशन परिसर और खास तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर आठ पर बने मंच व परिसर में बने सेफ हाउस का निरीक्षण किया। यही वह प्लेटफॉर्म है जहाँ से पीएम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे।

निरीक्षण के दौरान सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने मौजूद प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।