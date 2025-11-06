Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Narendra Modi के बनारस दौरे के पूर्व CM Yogi ने बनारस स्‍टेशन पर तैयार‍ियों का ल‍िया जायजा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे से पहले वाराणसी स्टेशन पर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सब कुछ सुचारू रूप से चले।

    prefferd source google
    Hero Image

    निरीक्षण के दौरान सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए गुरुवार सुबह 9:11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे।

    उन्होंने स्टेशन परिसर और खास तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर आठ पर बने मंच व परिसर में बने सेफ हाउस का निरीक्षण किया। यही वह प्लेटफॉर्म है जहाँ से पीएम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे।

    निरीक्षण के दौरान सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने मौजूद प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम ने स्टेशन पर साफ-सफाई, एंट्री और एग्जिट रूट के साथ अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति भी परखी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाए रखें, ताकि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कार्यक्रम सुचारु और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो।

    निरीक्षण के बाद सीएम आगे के कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए। स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान कमिश्नर एस राजलिंगम, डीआरएम आशीष जैन,जिलाध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा,मेयर अशोक तिवारी,महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी,विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।