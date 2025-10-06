Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिरसा में घग्गर के साथ बसे गांवों में कैंसर केस बढ़े, सर्वे करने पहुंची चंडीगढ़ पीजीआई की टीम

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:47 PM (IST)

    सिरसा में चंडीगढ़ पीजीआई की टीम घग्गर नदी के किनारे बसे गांवों में कैंसर के बढ़ते मामलों की जांच कर रही है। टीम 150 गांवों में कैंसर डायबिटीज और हायपरटेंशन जैसे रोगों के कारणों का पता लगाएगी। सर्वेक्षण में जल स्रोतों की भूमिका और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिरसा के गांवों में चंडीगढ़ पीजीआई की टीम एक विशेष सर्वेक्षण करने पहुंची है। सांकेतिक तस्वीर

    सुभाष अग्निहोत्री, सिरसा। जिले के गांवों में चंडीगढ़ पीजीआई की टीम एक विशेष सर्वेक्षण करने पहुंची है। ये सर्वेक्षण घग्गर नदी के किनारे बसे गांवों में कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर हो रहा है। विभाग की ओर से पीजीआई को इन गांवों में पिछले कुछ माह में कैंसर केस बढ़ने का डाटा सौंपा गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्वे में 31 अक्टूबर तक राज्य के 150 गांवों में कैंसर केस की पड़ताल करने के साथ-साथ डायबिटीज, हायपरटेंशन जैसे गंभीर गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों की पहचान की जाएगी। सर्वे में यह भी सामने आया है कि घग्गर नदी के किनारे बसे गांवों में कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका एक प्रमुख कारण जल स्रोत हो सकते हैं। टीम इस दिशा में सैंपल और आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है।

    इस सर्वेक्षण के माध्यम से एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो राज्य की नई स्वास्थ्य नीति के निर्माण में सहायक होगी। फील्ड सुपरवाइजर हिमांशु के अनुसार ग्रामीणों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है।

    लगभग 70 प्रतिशत लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित पाए गए, जबकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं। 2017 में भी पीजीआई की टीम ने इन गांवों से डाटा जुटाया था, और इस बार के सर्वे में पहले के आंकड़ों से तुलना की जाएगी।

    इस सर्वेक्षण के परिणाम क्षेत्र में गैर संचारी रोगों को रोकने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। डॉ. विपुल, उप सिविल सर्जन, सिरसा।