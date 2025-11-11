घाटशिला उपचुनाव: सूरदा क्रॉसिंग पर भाजपा-झामुमो में टकराव, प्रशासन ने शांत कराया
घाटशिला उपचुनाव से पहले सूरदा क्रॉसिंग पर भाजपा और झामुमो समर्थकों के बीच तनाव हो गया। झामुमो ने भाजपा पर बाहरी लोगों द्वारा चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत किया। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के जाने के बाद स्थिति सामान्य हुई और पुलिस बल तैनात किया गया।
आरोपों के बाद झामुमो नेताओं ने इसकी शिकायत प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ सुनील चंद्र, एसडीपीओ अजित कुमार कुजूर, डीएसपी संदीप भगत और कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया।
प्रशासन के पहुंचने की जानकारी मिलते ही भाजपा के कई स्थानीय नेता और समर्थक भी स्थल पर जुट गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर तक आरोप-प्रत्यारोप और हंगामे का दौर चलता रहा।
भाजपा प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ बाहरी लोगों को लेकर क्षेत्र में घूम रहे थे। यह नियमों के विरुद्ध है और बाहरी लोगों की मौजूदगी के उद्देश्य की जांच होनी चाहिए। झामुमो नेताओं ने दावा किया कि भाजपा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।
बाघराय मार्डी, जिला संयोजक प्रमुख झामुमो
सारे आरोप निराधार हैं। झामुमो हार के डर से बेबुनियाद बातें कर रहा है। भाजपा प्रत्याशी अपने क्षेत्र में घूमने और होटल में बैठकर नाश्ता करने गए थे। झामुमो नेताओं ने ही हंगामा कर चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की।
हराधन सिंह, विधानसभा चुनाव संयोजक भाजपा
शिकायत मिलने पर तत्काल टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया। आरोपों की जांच की गई, हालांकि मौके पर वैसी कोई स्थिति नहीं पाई गई। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत कराया और स्थिति नियंत्रण में लाई।
- सुनील चंद्र, एसडीओ घाटशिला
हम पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं। यह राजनीतिक षड्यंत्र हैं। झामुमो के लोग जान-बूझकर अफवाह फैला रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बाबूलाल सोरेन, भाजपा प्रत्याशी घाटशिला विस।
