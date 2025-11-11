घाटशिला उपचुनाव: सूरदा क्रॉसिंग पर भाजपा-झामुमो में टकराव, प्रशासन ने शांत कराया

जासं, घाटशिला/मुसाबनी। घाटशिला उपचुनाव से कुछ घंटे पहले सूरदा क्रॉसिंग में भाजपा और झामुमो समर्थकों के बीच सोमवार देर रात अचानक तनाव की स्थिति बन गई। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन अपने समर्थकों के साथ एक होटल में मौजूद थे।

होटल के ठीक बगल में झामुमो समर्थकों का भी जमावड़ा था। इसी दौरान झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी के साथ जमशेदपुर और अन्य स्थानों से आए बाहरी लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

आरोपों के बाद झामुमो नेताओं ने इसकी शिकायत प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ सुनील चंद्र, एसडीपीओ अजित कुमार कुजूर, डीएसपी संदीप भगत और कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया।