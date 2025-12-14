​बिहार राजनीति : भागलपुर के चार विधायक का बढ़ा कद, सरकार में मिली नई जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar politics : भागलपुर जिले में सात विधानसभा सीट है। पांच भागलपुर इलाके तो दो नवगछिया इलाके में। सभी सीटों पर इस बार एनडीए की जीत हुई। तीन-तीन पर भाजपा व जदयू और एक पर लोजपा रामविलास की पार्टी को सफलता मिली है। लेकिन भागलपुर के एक भी विधायक को अब तक मंत्री का पद नहीं मिला है। मंत्रीमंडल में एक भी विधायक को शामिल नहीं करने पर यहां के एनडीए कार्यकर्ता दुखी महसूस कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कम से कम दो विधायक को मंत्री पद देने की मांग की है। सरकार ने किसी को मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन जिले के चार विधायक को सरकार में जगह दी है।

बुलो मंडल को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का सभापति बनाया गया बिहार विधानसभा नियमावली के अनुसार गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का सभापति बनाया गया। बिहपुर के भाजपा विधायक इं. शैलेन्द्र, भागलपुर के भाजपा विधायक रोहित पांडेय, नाथनगर के लोजपा रामविलास के विधायक मिथुन यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है। यहां बता दें कि विधायक बनने के पूर्व मिथुन यादव भागलपुर के जिला परिषद अध्यक्ष भी थे।