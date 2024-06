Lok Sabha Election: 'हम राजस्थान में सभी 25 सीटें जीत रहे हैं', एग्जिट पोल के बाद CM भजनलाल का बड़ा दावा

सीएम ने कहा कि 'विपक्ष के पास ऐसा कोई पीएम चेहरा नहीं है। दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ? वे वहां एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 में, हमने सभी 25 सीटें (राजस्थान में) जीती थीं और हम 2024 में भी सभी 25 सीटें जीतेंगे।'

#WATCH | Jaipur: Rajasthan CM Bhajanlal Sharma says, "They (opposition) don't have someone like this (PM face). AAP and Congress contesting together in Delhi, but what happened in Punjab and Haryana? They are contesting against each other there. In 2014 and 2019, we won all 25…