'देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा', अमित शाह बोले- बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। बिहार की तीन दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन शनिवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा, तो जवाब गोली से मिलेगा। पाकिस्तान को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती।

बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे- शाह एनडीए ने विकसित बिहार की नींव तैयार की है। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। 10 सालों में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त करेंगे। चेहरा बदलकर विपक्ष फिर जंगलराज लाना चाह रहा। हमने हाल में देखा है कि कुछ राज्य सरकारें जेल में बैठे लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता।

उन्होंने बिहार के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दस वर्ष में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त कर देंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में बिहार की कोसी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 50 हजार हेक्टेयर ज्यादा भूमि इससे सिंचित भी होगी। 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने विकसित बिहार बनाने की नींव तैयार की है।

विपक्षी दलों के नेताओं को घेरा भ्रष्टाचार को लेकर भी शाह ने विपक्षी दलों के नेताओं को घेरा। कहा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक, विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश नहीं है। इस विधेयक में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री को 30 दिन या उससे अधिक जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है।

जब मेरे विरुद्ध एक मामला अदालत में लंबित था, तो मैंने स्वयं त्यागपत्र दे दिया था और तब तक कोई पद नहीं स्वीकार किया जब तक मैं बरी नहीं हुआ। विपक्ष डर क्यों रहा है? विधेयक में यह नहीं कहा गया है कि एफआइआर दर्ज होते ही मंत्री को हटा दिया जाए।

मनमोहन स िं ह के अपमान की याद दिलाई अमित शाह ने राहुल गांधी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का अपमान करने की पुरानी घटना का भी जिक्र किया, जब उन्होंने उस अध्यादेश की प्रति फाड़ दी थी, जो दोषसिद्ध नेताओं की स्वत: अयोग्यता रोकने के लिए लाया गया था।